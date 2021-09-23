Общество

Госжилстройтехинспекция области прекратила проверки УК

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В области прекратились внеплановые проверки, которые организовывала госжилстройтехинспекция. Контролировать, насколько управляющие компании справляются со своими обязанностями, сотрудники не могут из-за сокращения.

Об этом пензячке, пожаловавшейся в Instagram-аккаунте мэрии Пензы на то, что в ее доме по одному стояку нет отопления, рассказал представитель ГЖИ.

«Для проверки указанных фактов необходима проверка, но в связи с тем, что управление находится в стадии ликвидации, начать (завершить) внеплановую проверку не представляется возможным, так как сокращение должностей сотрудников Управления будет проходить в период с 14 по 23 сентября 2021 года», - говорится в ответе.

О том, что управление прекратит свое существование, стало известно 12 июля.

Полномочия ГЖИ, обязанности начальника которой исполнял Александр Киндаев, передадут другим структурам.

В частности, осуществлять госнадзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов будет минсельхоз; контролировать долевое строительство, деятельность жилищно-строительных кооперативов, связанную с возведением многоквартирных домов, следить за сохранностью дорог станет минстрой.

Наконец, жилищный надзор будет осуществлять министерство ЖКХ и ГЗН.

Именно туда представитель ликвидируемого управления посоветовал обращаться пензенцам, недовольным ситуацией в сфере ЖКХ. Но после 23 сентября.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

О том, что управление прекратит свое существование, стало известно 12 июля.
Много было создано управляек однодневок с уставным капиталом 10000 р. чуть поработали и собрали денег , накопили долги перед ресурсниками и закрылись. Такое впечатление что это все делают намеренно что бы безконтрольно обирать народ.

Гость||

закрывать и ликвидировать все эти шарашки управляшки

Гость||

Министерство ЖКХ и ГЗН раньше ничего не делало будучи в статусе управления - от них шли одни отписки (обращайтесь в суд и т.п.), а теперь и подавно ничего делать не будет. Творите в многоквартирных домах что хотите: и собственники, и управляющие компании.

Гость||

Гость писал(a):

Много было создано управляек однодневок с уставным капиталом 10000 р.
Что дает уставной капитал? Допустим, уставной капитал 5 000 000, где он хранится и какие гарантии дает при банкротстве или крахе компании?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Для проверки указанных фактов необходима проверка, но в связи с тем, что управление находится в стадии ликвидации, начать (завершить) внеплановую проверку не представляется возможным, так как сокращение должностей сотрудников Управления будет проходить в период с 14 по 23 сентября 2021 года», - говорится в ответе.
penzainform.ru писал(a):
Об этом пензячке, пожаловавшейся в Instagram-аккаунте мэрии Пензы на то, что в ее доме по одному стояку нет отопления, рассказал представитель ГЖИ.
А они это специально подстроили под начало отопительного сезона?

Гость||

Для проверки необходима проверка...но начать внеплановую проверку...не представляется возможным...!Богатый русский язык...

Гость||

Самая коррумпированная организация?

Имя: Гость
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