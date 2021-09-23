Госжилстройтехинспекция области прекратила проверки УК

23.09.2021 | 14:13

В области прекратились внеплановые проверки, которые организовывала госжилстройтехинспекция. Контролировать, насколько управляющие компании справляются со своими обязанностями, сотрудники не могут из-за сокращения.

Об этом пензячке, пожаловавшейся в Instagram-аккаунте мэрии Пензы на то, что в ее доме по одному стояку нет отопления, рассказал представитель ГЖИ.

«Для проверки указанных фактов необходима проверка, но в связи с тем, что управление находится в стадии ликвидации, начать (завершить) внеплановую проверку не представляется возможным, так как сокращение должностей сотрудников Управления будет проходить в период с 14 по 23 сентября 2021 года», - говорится в ответе.

О том, что управление прекратит свое существование, стало известно 12 июля.

Полномочия ГЖИ, обязанности начальника которой исполнял Александр Киндаев, передадут другим структурам.

В частности, осуществлять госнадзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов будет минсельхоз; контролировать долевое строительство, деятельность жилищно-строительных кооперативов, связанную с возведением многоквартирных домов, следить за сохранностью дорог станет минстрой.

Наконец, жилищный надзор будет осуществлять министерство ЖКХ и ГЗН.

Именно туда представитель ликвидируемого управления посоветовал обращаться пензенцам, недовольным ситуацией в сфере ЖКХ. Но после 23 сентября.