В Пензенской области проголосовали почти 500 000 избирателей

По данным на 10:00 воскресенья, 20 сентября, в Пензенской области явка на выборы составила 49,50%, сообщили в региональном избиркоме.

Проголосовали 487 088 избирателей.

Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Жители области выбирают губернатора и депутатов Госдумы РФ девятого созыва. В ряде населенных пунктов жители, кроме того, голосуют за кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

Зарегистрированная численность избирателей в регионе на 1 июля 2026 года - 992 141 человек.

По итогам второго дня голосования явка на выборы составила 47,89% (470 904 человека).