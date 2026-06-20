Олега Мельниченко выдвинули кандидатом на пост губернатора

Партия «Единая Россия» выдвинула Олега Мельниченко кандидатом на пост губернатора Пензенской области, сообщили в региональном правительстве.

Голосование прошло на 39-й конференции пензенского отделения партии. Решение приняли большинством голосов.

«Искренне благодарю за отзывы о моей работе и работе моей команды. Обратная связь - это всегда возможность понять, что людям важно и нужно. Мнение жителей помогает мне как руководителю региона принимать важные решения для развития Пензенской области. Я чувствую отклик моих земляков и поддержку Президента, поэтому решил участвовать в новых выборах на пост губернатора», - отметил Олег Мельниченко.

Кроме того, на конференции определили состав делегации от региона, которая примет участие в XXIII съезде «Единой России», намеченном на 28 июня в Москве. Там, помимо прочего, утвердят кандидатов на выборы в Госдуму РФ 9-го созыва. От региона отправятся почти 30 человек.

В Пензенской области выборы губернатора назначили на воскресенье, 20 сентября. Голосование определит, кто будет стоять во главе региона ближайшие 5 лет.