Назначен единый день голосования в сентябре

Выборы депутатов в Государственную думу девятого созыва состоятся 20 сентября. Президент России Владимир Путин подписал указ об их назначении, он был опубликован во вторник, 16 июня.

В Пензенской области для проведения выборов депутатов Госдумы образованы два одномандатных избирательных округа: № 148 (Пензенский) и № 149 (Лермонтовский).

По состоянию на 1 января 2026 года численность избирателей на территории региона составляла 996 908 человек.

20 сентября также пройдут выборы губернатора. Они определят, кто будет стоять во главе Пензенской области ближайшие 5 лет.

В Пензе в единый день голосования состоятся дополнительные выборы в городскую думу по одномандатному округу № 19. До февраля этого года мандат был у Дениса Соболева. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий.