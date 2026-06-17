Выборы в сентябре пройдут в многодневном формате

Выборы, которые состоятся в сентябре, для удобства и безопасности избирателей будут трехдневными. Такое решение принял Центризбирком в среду, 17 июня.

Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября.

16 июня Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 20 сентября выборов депутатов в Государственную Думу девятого созыва.

В Пензенской области одновременно пройдут выборы губернатора. Они определят, кто будет стоять во главе региона ближайшие 5 лет.

В Пензе в единый день голосования также состоятся дополнительные выборы в городскую думу по одномандатному округу № 19. До февраля этого года мандат был у Дениса Соболева. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

По состоянию на 1 января 2026 года численность избирателей на территории региона составляла 996 908 человек.