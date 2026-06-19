В Пензенской области официально назначены выборы губернатора

В Пензенской области выборы губернатора назначили на воскресенье, 20 сентября. Соответствующее постановление приняли на сессии регионального Заксобра в пятницу, 19 июня.

Голосование определит, кто будет стоять во главе региона ближайшие 5 лет.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 20 сентября выборов депутатов в Государственную Думу девятого созыва.

В Пензе в единый день голосования также состоятся дополнительные выборы в городскую думу по одномандатному округу № 19. До февраля этого года мандат был у Дениса Соболева. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Центризбирком принял решение, что для удобства и безопасности граждан выборы будут трехдневными. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября.

По состоянию на 1 января 2026 года численность избирателей на территории региона составляла 996 908 человек.