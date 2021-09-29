Георгий Камнев сложил полномочия депутата регионального Заксобра

29.09.2021 | 09:12

Во вторник, 28 сентября, на внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Георгия Камнева.

В Заксобре Георгий Камнев возглавлял комитет по социальной политике и являлся руководителем фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Основанием для прекращения полномочий стало письменное заявление Камнева, которое он подал в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

«Утвержденный парламентариями документ будет направлен в избирательную комиссию Пензенской области и в Пензенское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального Заксобра.

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые проходили в Пензенской области с 17 по 19 сентября, по федеральному округу или по партийным спискам КПРФ набрала 17,24% голосов избирателей, заняв второе место после «Единой России» (56,22%). Также в Госдуму прошли ЛДПР (в Пензенской области - 7,50%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - (6,09%) и «Новые люди» (4,89)%.