Политика

Георгий Камнев сложил полномочия депутата регионального Заксобра

Печать

Во вторник, 28 сентября, на внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Георгия Камнева.

В Заксобре Георгий Камнев возглавлял комитет по социальной политике и являлся руководителем фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Основанием для прекращения полномочий стало письменное заявление Камнева, которое он подал в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

«Утвержденный парламентариями документ будет направлен в избирательную комиссию Пензенской области и в Пензенское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального Заксобра.

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые проходили в Пензенской области с 17 по 19 сентября, по федеральному округу или по партийным спискам КПРФ набрала 17,24% голосов избирателей, заняв второе место после «Единой России» (56,22%). Также в Госдуму прошли ЛДПР (в Пензенской области - 7,50%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - (6,09%) и «Новые люди» (4,89)%.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото www.zspo.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Да, растёт, растёт наша молодёжь! Продвигается!

Гость||

Пусть идёт. Что тут от него пользы не было ни какой, так же и там не будет.

Гость||

просто депутат, зарплата и будущее, зачем ему политика и тем более народ

Гость||

На фото сколько дармоедов сидят и все руководить хотят или хочут. А впереди самый главный дармоед и не только.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте