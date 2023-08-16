Александр Помогайбо продолжит руководить Каменским районом

16.08.2023 | 16:00

В среду, 16 августа, на очередной сессии собрания представителей избрали главу Каменского района Пензенской области. Большинство депутатов проголосовали за Александра Помогайбо.

Он был назначен исполняющим обязанности главы администрации Каменского района 12 ноября 2021 года, а от приставки «и. о.» избавился через полтора месяца, 28 декабря. До того Помогайбо занимал должность заместителя главы администрации.

В Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие (когда есть глава муниципального образования и глава администрации. - Прим. ред.). Она затронет 25 районов.

Избрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев), Шемышейском (Александр Власкин), Тамалинском (Владимир Васильев), Бековском (Светлана Кудаченкова), Малосердобинском (Иван Кирюхин), Пензенском (Игорь Белов), Сердобском (Александр Бедикин), Колышлейском (Михаил Максимов), Лопатинском (Ольга Лапшина), Наровчатском (Алевтина Решетченко), Нижнеломовском (Николай Уракчеев), Иссинском (Николай Аргаткин) и Городищенском (Павел Мигин).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.