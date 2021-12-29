Политика

Александра Помогайбо утвердили на посту главы Каменского района

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Во вторник, 28 декабря, Александр Помогайбо избавился от приставки «и. о.» и стал главой администрации Каменского района.

В тот день состоялся конкурс на замещение должности муниципальной службы, в котором Помогайбо одержал победу.

«В ходе 4-й сессии Собрания представителей Каменского района пятого созыва его кандидатура была поддержана большинством голосов», - сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Политическая борьба за кресло руководителя района 20 декабря обсуждалась в правительстве Пензенской области в связи с покушением на дачу взятки вице-губернатору.

По данным следствия, 16-го числа сотрудница администрации Каменского района лично передала Сергею Федотову взятку в размере 3 млн рублей за способствование в ее победе в конкурсе на замещение должности главы органа местного самоуправления, объявленном в начале декабря.

Вице-губернатор от денег отказался. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли следователи при осмотре места происшествия. Женщина признала свою вину, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал событие так: «Должностные лица пытались купить должность в администрации Каменского района, взяли 3 млн и поехали в правительство. Представителям администрации Каменского района я посоветовал бы более плотно позаниматься вакцинацией населения, работой с людьми, а не вот этой политической возней, интригами, попытками за спиной у Александра Александровича (Помогайбо. - Прим. ред.) что-то обсудить, порешать, грязью его облить».

12 ноября Александр Помогайбо был назначен исполняющим обязанности главы администрации Каменского района. До этого около месяца обязанности руководителя исполняла Ольга Логачева, а перед ней орган местного самоуправления с 2018 года возглавлял Сергей Юркин.

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Источник — фото kamenka.pnzreg.ru
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Гость||

Этот к правильным людям обратился.

Гость||

Желаю успехов вам уважаемый Сан Саныч.

Гость||

Гость писал(a):

Желаю успехов вам уважаемый Сан Саныч.
Лично знакомы?

Гость||

Чьих?В каком полку служил?

Гость||

Интересная фамилия

Гость||

Ещё очередная ошибка-уже много,сколько и когда?

Гость||

да на конец помогай бог выиграл молоток

Имя: Гость
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