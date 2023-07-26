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Политика

Главой Бессоновского района избрали Александра Воронкова

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Александр Воронков стал главой Бессоновского района. Такое решение было принято по итогам конкурса в среду, 26 июля.

Депутаты собрания представителей заслушали выступления кандидатов и избрали на должность именно Воронкова, сообщается на сайте органа местного самоуправления.

С июня 2022 года он занимал пост главы администрации Бессоновского района, теперь название должности изменилось. До этого несколько месяцев работал директором Губернского лицея для одаренных детей.

Наиболее известная должность Александра Воронкова - министр образования, ведомством он руководил с 2015-го по 2021-й, потом губернатор отправил его в отставку.

Но и Бессоновский район для чиновника не чужой: здесь он с 2000 по 2008 год был начальником управления образования, а с 2011-го по 2012-й - главой администрации.

Сейчас в регионе проходит реформа органов местного самоуправления, цель которой - ликвидация двуглавия. Она коснется 25 районов.

Переизбрание уже прошло в Неверкинском, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев) и Земетчинском (Николай Итальянцев) районах.

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Источник — фото bessonovka.pnzreg.ru
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