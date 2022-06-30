Александр Воронков возглавил администрацию Бессоновского района

Политика

Александр Воронков возглавил администрацию Бессоновского района
Главой администрации Бессоновского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы назначен Александр Воронков.

Такое решение приняло собрание представителей на 69-й сессии, состоявшейся в четверг, 30 июня.

Ранее эту должность занимал Вячеслав Демичев. Как сообщается на сайте администрации Бессоновского района, кандидатура Александра Воронкова была поддержана единогласно.

С 2015 года Воронков возглавлял Министерство образования Пензенской области. В октябре 2021-го губернатор Олег Мельниченко отправил его в отставку. После этого экс-министр работал директором Губернского лицея для одаренных детей.

28 марта Александра Воронкова 2022-го назначили и. о. главы администрации Бессоновского района.

Стоит отметить, что в период с 2000-го по 2008 год Александр Воронков занимал пост начальника управления образования Бессоновского района, а с 2011-го по 2012-й являлся главой администрации этого муниципального образования.

