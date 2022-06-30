Александр Воронков возглавил администрацию Бессоновского района

Главой администрации Бессоновского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы назначен Александр Воронков.

Такое решение приняло собрание представителей на 69-й сессии, состоявшейся в четверг, 30 июня.

Ранее эту должность занимал Вячеслав Демичев. Как сообщается на сайте администрации Бессоновского района, кандидатура Александра Воронкова была поддержана единогласно.

С 2015 года Воронков возглавлял Министерство образования Пензенской области. В октябре 2021-го губернатор Олег Мельниченко отправил его в отставку. После этого экс-министр работал директором Губернского лицея для одаренных детей.

28 марта Александра Воронкова 2022-го назначили и. о. главы администрации Бессоновского района.

Стоит отметить, что в период с 2000-го по 2008 год Александр Воронков занимал пост начальника управления образования Бессоновского района, а с 2011-го по 2012-й являлся главой администрации этого муниципального образования.