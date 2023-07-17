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Политика

Депутатам и чиновникам предложили пересесть на отечественные авто

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой обязать органы власти и все бюджетные организации закупать отечественные автомобили.

Свое предложение он озвучил на пленарном заседании 11 июля и адресовал министру финансов РФ Антону Силуанову, сообщает Дума ТВ.

Председатель ГД уточнил, что речь идет о больших государственных закупках, при осуществлении которых необходимо ориентироваться на отечественный автопром - он стал намного качественнее, чем раньше. Президент РФ Владимир Путин, к примеру, пользуется Aurus.

«В нынешней ситуации вызовов нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов. Пришедшие на наш рынок другие компании разрешают локализацию. В итоге автомобиль будет отечественный. Глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер», - отметил Вячеслав Володин.

По его мнению, на российские «Лады» и «Москвичи» могли бы пересесть и депутаты Госдумы.

Антон Силуанов поддержал предложение, обозначив, что сотрудники его министерства уже готовы пользоваться отечественными автомобилями.

«Давайте постараемся, чтобы в целом все министерства Правительства Российской Федерации, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом. Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому - будут другие автомобили. А будем не обращать внимания и пользоваться автомобилями недружественных стран - никогда свой автопром не создадим», - подвел итог Вячеслав Володин.

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Источник — фото dumatv.ru
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