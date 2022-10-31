Из администрации Пензы уволился еще один заместитель мэра

В понедельник, 31 октября, стало известно об увольнении из администрации Пензы еще одного заместителя мэра - Романа Поликарпова, который отвечал за сферу экономики и развитие предпринимательства.

«Роман Владимирович уволился по собственному желанию в связи с переездом в другой регион», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что обязанности Поликарпова временно возложены на заммэра Сергея Волкова, который курирует социальную политику и развитие местного самоуправления.

Роман Поликарпов проработал в должности заместителя главы администрации Пензы чуть менее года, он занял этот пост в ноябре 2021 года.

Кадровый состав руководства мэрии продолжает меняться. Ранее сообщалось о назначении заместителя мэра по городскому хозяйству. Им стал Руслан Тинчурин.

17 октября в администрацию вернулся Сергей Волков, некоторое время руководивший органом местного самоуправления в Ленинском районе.

Первым заместителем Александра Басенко остается Олег Денисов, за земельные и градостроительные вопросы отвечает зам Ярослав Щигорев.