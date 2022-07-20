Политика

Глава района в Пензенской области подал в отставку

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В среду, 20 июля, стало известно об увольнении чиновника в одном из муниципальных образований Пензенской области.

Со своего поста ушел Павел Мигин, руководивший администрацией Камешкирского района с ноября 2020 года. Он подал заявление об отставке, депутаты местного собрания представителей его удовлетворили.

Мигин поблагодарил коллег за плодотворную работу, призвал продолжить и успешно завершить начатые дела и оказать поддержку тому, кто будет исполнять его обязанности.

«Глава района Виктор Жиряков предложил депутатам проголосовать за назначение исполняющего обязанности руководителя территории. Им стал начальник отдела по вопросам ГО ЧС, защиты информации и мобилизационной подготовке администрации района Сергей Коновалов», - сообщили в региональном министерстве внутренней политики.

Что стало причиной для увольнения Мигина, не уточняется. Известно, что неделю назад, 13 июля, район посетил губернатор Олег Мельниченко.

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Источник — фото t.me/miip058
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Гость||

Вот так вот. Перебежал дорогу человеку. На его месте должен быть Круглов С.

Гость||

Некоторые рвутся в начальники а там..... Хорошо если не уголовное дело (как любил Кузьмич)

Гость||

А за Мигиным и Кистина надо уже отправить,ходячего из места в место."великий управленец"

Гость||

Похоже,в родной Городищенский район главой администрации переводят.

Имя: Гость
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