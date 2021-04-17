В Пензенском районе назначили врио главы администрации

Стало известно имя временно исполняющего обязанности главы администрации Пензенского района.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте органа власти, его руководителем назначен Анатолий Синичкин.

Предшественник Синичкина Сергей Козин был задержан с поличным при получении денег от главы администрации Алферьевского сельсовета Александра Есенкова. По данным следствия, Козин через Есенкова получил от генерального директора одной из организаций 200 тысяч рублей за перераспределение границ земельного участка на территории Пензенского района.

По решению суда Сергея Козин заключили под стражу (его адвокат пытался добиться смягчения меры пресечения, но безуспешно), Александра Есенкова отправили под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.