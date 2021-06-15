Названо имя главы администрации Железнодорожного района

Во вторник, 15 июня, на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили кадровые изменения в руководстве органов местного самоуправления.

Мэр Андрей Лузгин объявил, что Сергей Волков с 10 июня начал работать в должности первого заместителя главы администрации города. После ухода с этого поста Виталия Макарова Волков временно исполнял его обязанности, а также курировал социальную политику. До прихода Макарова Волков несколько лет работал первым замом.

С 11 июня социальными вопросами занимается Олег Денисов, ранее руководивший администрацией Железнодорожного района Пензы.

С той же даты данную администрацию стал возглавлять Андрей Шулькин, являвшийся заместителем руководителя органа местного самоуправления.