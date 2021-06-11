Олег Денисов вновь стал заместителем главы администрации Пензы

Руководитель администрации Железнодорожного района Олег Денисов вновь назначен заместителем главы администрации Пензы. Об этом стало известно в пятницу, 11 июня.

«С сегодняшнего дня приступил к работе в должности заместителя главы администрации, буду курировать социальные вопросы», - уточнил Денисов в разговоре с редактором сетевого издания PenzaInform.ru.

Олег Денисов уже являлся заместителем главы администрации (с 4 июня 2020 года до 10 февраля 2021-го), курировал городское хозяйство. После этого он два месяца руководил администрацией Белинского района Пензенской области. 13 апреля его назначили главой администрации Железнодорожного района Пензы (этот пост он также занимал с 2016-го по 2020 год).

Денисов - уроженец Сердобска. Ему 44 года. В 2015-м участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Пензы, но тогда пост занял Виктор Кувайцев.