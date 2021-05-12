Первый замглавы администрации Пензы покинул свой пост

В Пензе ушел со своей должности один из заместителей мэра. Об этом стало известно в среду, 12 мая.
«Виталий Макаров покидает пост первого заместителя главы администрации - руководителя аппарата в связи с переходом на новую должность», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Где именно будет работать Макаров, не сообщается. 12 мая стало его последним днем в администрации. Обязанности первого заместителя главы временно возложены на Сергея Волкова.
Виталий Макаров был назначен на должность первого зама в январе 2020 года. До этого он был главой администрации Сердобска.
Месяц назад уволился еще один замглавы администрации Пензы Герман Дорофеев. Его заменил Александр Басенко.
Новости по теме
- Сергей Балакин стал главой Малосердобинского района
- В Пензенской области назначен еще один замминистра ЖКХ и ГЗН
- Иван Кирюхин стал главой Пензенского района
- Пензенцам начали поступать звонки от мошенников из «мэрии»
- Иван Кирюхин стал кандидатом на должность главы Пензенского района
- Назначен начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте
- И. о. главы Кузнецка приступит к работе с 19 ноября
- Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Кузнецка
- Сергей Златогорский оставляет пост главы Кузнецка
- Участника СВО планируют назначить заместителем главы Заречного
Последние новости
- Губернатор прокомментировал процесс очищения органов власти
- Сергей Балакин стал главой Малосердобинского района
- В Пензенской области назначен еще один замминистра ЖКХ и ГЗН
- Иван Кирюхин стал главой Пензенского района
- «Единая Россия» подвела итоги Года муниципального депутата
- Иван Кирюхин стал кандидатом на должность главы Пензенского района
- И. о. главы Кузнецка приступит к работе с 19 ноября
- Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Кузнецка
- Сергей Златогорский оставляет пост главы Кузнецка
- Участника СВО планируют назначить заместителем главы Заречного
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!