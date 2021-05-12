Политика

Первый замглавы администрации Пензы покинул свой пост

Печать
Telegram

В Пензе ушел со своей должности один из заместителей мэра. Об этом стало известно в среду, 12 мая.

«Виталий Макаров покидает пост первого заместителя главы администрации - руководителя аппарата в связи с переходом на новую должность», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Где именно будет работать Макаров, не сообщается. 12 мая стало его последним днем в администрации. Обязанности первого заместителя главы временно возложены на Сергея Волкова.

Виталий Макаров был назначен на должность первого зама в январе 2020 года. До этого он был главой администрации Сердобска.

Месяц назад уволился еще один замглавы администрации Пензы Герман Дорофеев. Его заменил Александр Басенко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети