Первый замглавы администрации Пензы покинул свой пост

12.05.2021 | 18:09

В Пензе ушел со своей должности один из заместителей мэра. Об этом стало известно в среду, 12 мая.

«Виталий Макаров покидает пост первого заместителя главы администрации - руководителя аппарата в связи с переходом на новую должность», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Где именно будет работать Макаров, не сообщается. 12 мая стало его последним днем в администрации. Обязанности первого заместителя главы временно возложены на Сергея Волкова.

Виталий Макаров был назначен на должность первого зама в январе 2020 года. До этого он был главой администрации Сердобска.

Месяц назад уволился еще один замглавы администрации Пензы Герман Дорофеев. Его заменил Александр Басенко.