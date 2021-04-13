В Пензе назвали новую должность Олега Денисова

13.04.2021 | 09:17

Во вторник, 13 апреля, на еженедельной планерке в администрации Пензы и. о. мэра Виталий Макаров сообщил о назначении главой администрации Железнодорожного района Олега Денисова.

Новый руководитель приступил к обязанностям в этот же день.

Ранее Олег Денисов занимал должность главы администрации Белинского района и уволился с нее по собственному желанию. 8 апреля депутаты собрания представителей на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении им полномочий.

С 4 июня 2020 года до 10 февраля 2021-го Олег Денисов являлся заместителем главы администрации по городскому хозяйству. Ранее он на протяжении четырех лет возглавлял администрацию Железнодорожного района Пензы, напомнили в пресс-службе мэрии.