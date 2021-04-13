Политика

В Пензе назвали новую должность Олега Денисова

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Во вторник, 13 апреля, на еженедельной планерке в администрации Пензы и. о. мэра Виталий Макаров сообщил о назначении главой администрации Железнодорожного района Олега Денисова.

Новый руководитель приступил к обязанностям в этот же день.

Ранее Олег Денисов занимал должность главы администрации Белинского района и уволился с нее по собственному желанию. 8 апреля депутаты собрания представителей на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении им полномочий.

С 4 июня 2020 года до 10 февраля 2021-го Олег Денисов являлся заместителем главы администрации по городскому хозяйству. Ранее он на протяжении четырех лет возглавлял администрацию Железнодорожного района Пензы, напомнили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

Круговорот в природе.

Гость||

Сумасшедший дом.

Гость||

Когда же в городе цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть

Гость||

Это все матросский сиделец. Нечего было Денисова трогать. Человек в Пензе работал хорошо, знает город. Нет надо было куда-то отсылать. Барановский губернатор совсем в кадрах не разбирался

Гость||

Это пенза друзья

Гость||

Железнодорожный район рад!

Гость||

Гость писал(а):

> Это все матросский сиделец. Нечего было Денисова трогать. Человек в Пензе

> работал хорошо, знает город. Нет надо было куда-то отсылать. Барановский

> губернатор совсем в кадрах не разбирался

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Шерсть с того барана оказалось не совсем кошерной. Помещён на очистку

Гость||

ржунимагу!))))

Гость||

Гость писал(a):

Когда же в городе цирк построят или достроят
у нас и без цирка весело!)))) Шапито местный!

Гость||

От перемены мест "слагаемых" суммы не меняются.

Гость||

Нормальный человек

Имя: Гость
Комментарий:

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