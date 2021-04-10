Глава администрации Белинского района Олег Денисов подал в отставку

Глава администрации Белинского района Олег Денисов подал в отставку
В четверг, 8 апреля, состоялась внеочередная сессия собрания представителей Белинского района.

«Депутаты рассмотрели заявление главы администрации Белинского района Олега Денисова об отставке по собственному желанию и приняли решение о досрочном прекращении им полномочий руководителя районной администрации. Исполнение обязанностей до назначения главы администрации района по конкурсу возложено на Олесю Мягкову», - говорится в сообщении, размещенном на сайте органа местного самоуправления.

Информация, что Олег Денисов покидает свой пост, прошла в мессенджерах в пятницу, 9 апреля. Олеся Мягкова не подтвердила и не опровергла сообщение.

В субботу, 10 апреля, на сайте администрации Белинского района Олег Денисов по-прежнему значится главой. Там же размещена новость, что 8 апреля состоялось вручение молодой семье жилищного сертификата. На фото вместе с семьей запечатлены Олег Денисов и врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, присутствовавший на сессии собрания представителей.

Олег Денисов был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Белинского района в феврале 2021 года. На этот пост он перешел с должности заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству.

25 марта прошел конкурс на замещение должности главы администрации Белинского района. Депутаты собрания представителей единогласно решили назначить Олега Денисова.

