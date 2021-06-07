В области сменилось руководство управления, отвечающего за госзакупки

07.06.2021 | 10:04

Врио начальника управления по регулированию контрактной системы и закупок Пензенской области назначен Дмитрий Шеменев. На этой должности он сменил Сергея Мокроусова.

Кадровые изменения врио губернатора Олег Мельниченко прокомментировал на оперативном совещании в правительстве, состоявшемся в понедельник, 7 июня.

«Продолжайте работать. Но это все до сентября, повторяю, чтобы иллюзий лишних не было. Как будете работать, так будем потом принимать решение», - подчеркнул врио главы региона.

Врио заместителя начальника управления, начальником отдела по регулированию и мониторингу контрактной системы назначили Полину Двенадцатову.

«Тоже, Полина Валерьевна, у вас есть шанс», - обратился к ней врио губернатора.

Новый руководитель уже выступил с инициативой, предложив госзакупки на крупные суммы (более 50 млн рублей) выносить на общественное обсуждение.

По итогам первого совещания Олега Мельниченко в качестве врио губернатора 29 марта Дмитрий Шеменев был утвержден в качестве и. о. начальника управления, теперь он стал врио.