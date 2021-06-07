Госзакупки на крупные суммы хотят выносить на общественное обсуждение

В Пензенской области предложили выносить на общественное обсуждение госзакупки на сумму более 50 млн рублей.
Соответствующую инициативу озвучил в понедельник, 7 июня, на оперативном совещании в правительстве врио начальника управления по регулированию контрактной системы и закупкам Дмитрий Шеменев.
«Каждый госзаказчик будет размещать проект техзадания на общественное обсуждение. Прошу поддержать данную инициативу», - обратился Шеменев к участникам заседания.
Врио председателя правительства Николай Симонов высказался за. С ним согласился и врио губернатора Олег Мельниченко.
«Думаю, опубличивание процесса закупок будет серьезным плюсом», - резюмировал врио главы региона.
penzainform.ru писал(a):Значит закупки будут дробить или/и делать 49 999 999 миллионов рублей 99 копеек.