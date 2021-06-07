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Общество

Госзакупки на крупные суммы хотят выносить на общественное обсуждение

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В Пензенской области предложили выносить на общественное обсуждение госзакупки на сумму более 50 млн рублей.

Соответствующую инициативу озвучил в понедельник, 7 июня, на оперативном совещании в правительстве врио начальника управления по регулированию контрактной системы и закупкам Дмитрий Шеменев.

«Каждый госзаказчик будет размещать проект техзадания на общественное обсуждение. Прошу поддержать данную инициативу», - обратился Шеменев к участникам заседания.

Врио председателя правительства Николай Симонов высказался за. С ним согласился и врио губернатора Олег Мельниченко.

«Думаю, опубличивание процесса закупок будет серьезным плюсом», - резюмировал врио главы региона.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области предложили выносить на общественное обсуждение госзакупки на сумму более 50 млн рублей.
Значит закупки будут дробить или/и делать 49 999 999 миллионов рублей 99 копеек.

Гость||

Поддерживаю!Кто против?Коллеги!

Гость||

Гость писал(a):

Поддерживаю!Кто против?Коллеги!
Я против!Это опять коммуна!Вся Власть должна быть у нас пятимиллионщиков!

Гость||

Интересно, инициатор этой идеи посещает этот форум? Здесь присутствуют яркие примеры таких общественных обсуждений. Даёшь отключение отопления! Почему его надо отключать? Мёрзнем! Сам дурак! А ты и на дурака не похож! Это я не похож?

Гость||

Да хоть через мегафон на площади орать - как воровали, так и будут воровать. Когда 44-ФЗ изобретали - как хвастались, какой закон замечательный. И что? Денежную массу у взяточников не пересчитывают уже - а взвешивают.

Гость||

Толку то , все равно достанется своим. Пока бочкаревская ОПГ у власти порядка в области не будет.

Имя: Гость
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