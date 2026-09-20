Явка на выборы в Пензенской области пока меньше 60%

Политика

Явка на выборы в Пензенской области пока меньше 60%
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По данным на 15:00 воскресенья, 20 сентября, в Пензенской области явка на выборы составила 55,82%, сообщили в региональном избиркоме.

Проголосовали 549 519 избирателей.

Участки будут работать до 20:00. Потом начнется подведение итогов.

Жители области выбирают губернатора и депутатов Госдумы РФ девятого созыва. В ряде населенных пунктов жители, кроме того, голосуют за кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

Зарегистрированная численность избирателей в регионе на 1 июля 2026 года - 992 141 человек.

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