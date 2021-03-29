Оглашен новый состав правительства Пензенской области

29.03.2021 | 11:52

В Пензенской области сформирован новый состав правительства. Назначения сделал врио губернатора Олег Мельниченко.

Врио председателя правительства остался Николай Симонов, врио его первого заместителя - Виктор Кувайцев.

Врио заместителей председателя правительства - Лариса Рябихина, Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов.

Врио министра здравоохранения - Александр Никишин.

Врио министра финансов - Любовь Финогеева.

Врио министра экономики - Сергей Капралов.

Врио министра промышленности и инновационной политики - Михаил Торгашин.

Врио начальника департамента госимущества - Андрей Кудинов.

И. о. начальника департамента градостроительства и архитектуры - Татьяна Николаева.

И. о. начальника департамента информационной политики и СМИ - Сергей Федотов.

Врио начальника управления ветеринарии - Михаил Максимов.

Врио начальника управления внутренней политики - Павел Маслов.

И. о. начальника госжилстройтехинспекции - Александр Киндаев.

Врио начальника управления ЖКХ и ГЗН - Михаил Панюхин.

Врио начальника управления цифрового развития, ИТ и связи - Алексей Костин.

Врио начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей - Василий Ложкин.

И. о. начальника управления по регулированию контрактной системы и закупкам - Дмитрий Шеменев.

Врио начальника управления по регулированию тарифов и энергосбережению - Наталья Клак.

И. о. начальника управления транспорта - Алексей Мещеряков.

Врио председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры - Александр Понякин.

Врио председателя комитета по делам архивов - Зуфяр Бибарсов.

Таким образом, большинство чиновников сохранили свои посты. Об отставке предыдущего состава правительства сообщалось дважды. Сначала это было сделано в связи с отрешением Ивана Белозерцева от должности губернатора. Затем решение о роспуске кабмина принял врио главы региона Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что кадровые решения носят промежуточный характер.

«Я буду очень внимательно смотреть, как вы работаете, и делать соответствующие выводы. Надеюсь, они будут направлены только на ваше поощрение», - пояснил врио главы региона.