Политика

Оглашен новый состав правительства Пензенской области

Печать

В Пензенской области сформирован новый состав правительства. Назначения сделал врио губернатора Олег Мельниченко.

Врио председателя правительства остался Николай Симонов, врио его первого заместителя - Виктор Кувайцев.

Врио заместителей председателя правительства - Лариса Рябихина, Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов.

Врио министра здравоохранения - Александр Никишин.

Врио министра финансов - Любовь Финогеева.

Врио министра экономики - Сергей Капралов.

Врио министра промышленности и инновационной политики - Михаил Торгашин.

Врио начальника департамента госимущества - Андрей Кудинов.

И. о. начальника департамента градостроительства и архитектуры - Татьяна Николаева.

И. о. начальника департамента информационной политики и СМИ - Сергей Федотов.

Врио начальника управления ветеринарии - Михаил Максимов.

Врио начальника управления внутренней политики - Павел Маслов.

И. о. начальника госжилстройтехинспекции - Александр Киндаев.

Врио начальника управления ЖКХ и ГЗН - Михаил Панюхин.

Врио начальника управления цифрового развития, ИТ и связи - Алексей Костин.

Врио начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей - Василий Ложкин.

И. о. начальника управления по регулированию контрактной системы и закупкам - Дмитрий Шеменев.

Врио начальника управления по регулированию тарифов и энергосбережению - Наталья Клак.

И. о. начальника управления транспорта - Алексей Мещеряков.

Врио председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры - Александр Понякин.

Врио председателя комитета по делам архивов - Зуфяр Бибарсов.

Таким образом, большинство чиновников сохранили свои посты. Об отставке предыдущего состава правительства сообщалось дважды. Сначала это было сделано в связи с отрешением Ивана Белозерцева от должности губернатора. Затем решение о роспуске кабмина принял врио главы региона Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что кадровые решения носят промежуточный характер.

«Я буду очень внимательно смотреть, как вы работаете, и делать соответствующие выводы. Надеюсь, они будут направлены только на ваше поощрение», - пояснил врио главы региона.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Да, все губеры одинаковые. Полное разочарование!

Гость||

Вся команда васи и вани осталась, какие же тут перемены!

Гость||

Оглашенные...

Гость||

Бибарсов вообще тупой.деньги бюджета катает каждый день в Елюзань..куда власть смотрит ..он толком говорить по руский не может ..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сформирован новый состав правительства
И здесь началось со лжи. Ну и какой же он "новый" состав правительства, если в нём ВСЕ прежние персонажи? А так надеялись......

Гость||

а Гришаев в обойме или на пенсии..

Гость||

Да подождите вы, время все покажет. Он жн сказал, что это промежуточные назначения. Где он сразу новых возьмет, если разом всех уволит?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.03.2021 12:20|

а Гришаев в обойме или на пенсии..

Да господь с вами, впереди он, да ещё и на белом коне!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте