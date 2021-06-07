Белозерцева вывели из состава политсовета «Единой России»

07.06.2021 | 18:52

Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева вывели из состава регионального политического совета партии «Единая Россия».

Соответствующее решение было принято в понедельник, 7 июня, на партийном заседании в Каменке.

Членство Ивана Белозерцева в «Единой России» приостановили в марте 2021 года после его ареста по подозрению в получении взяток.

В настоящее время бывший губернатор находится под арестом. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников (Федотова и Маркова) принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.