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Политика

Белозерцева вывели из состава политсовета «Единой России»

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Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева вывели из состава регионального политического совета партии «Единая Россия».

Соответствующее решение было принято в понедельник, 7 июня, на партийном заседании в Каменке.

Членство Ивана Белозерцева в «Единой России» приостановили в марте 2021 года после его ареста по подозрению в получении взяток.

В настоящее время бывший губернатор находится под арестом. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников (Федотова и Маркова) принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

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Иосиф Сталин||

Родина не прощает ошибок, товарищ политрук.

Гость||

И друган,что сзади подглядывает,не помог...

Гость||

ну зачем, пусть работает в матросской тишине, подтягивает туда еще "земляков"

Гость||

Как понять "вывели"? Суда ещё не было .Предали своего попавшего в беду товарища.Щас он им за это..Все в его руках.

Имя: Гость
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