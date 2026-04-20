Владимир Путин встретился с Олегом Мельниченко

В понедельник, 20 апреля, губернатор Олег Мельниченко доложил в Москве Президенту РФ Владимиру Путину о результатах, достигнутых в социально-экономическом развитии Пензенской области.

«Динамика роста валового регионального продукта позволяет рассчитывать, что на 2029 год мы преодолеем планку в 1 триллион рублей. С 2021 года приросли на 272 миллиарда. По итогам 2025 года ВРП Пензенской области составил 812 миллиардов рублей», - сообщил Олег Мельниченко.

В регионе продолжают выполнять поставленную президентом задачу по наращиванию промышленного производства.

«Средняя заработная плата в Пензенской области - 67,2 тысячи рублей. В промышленности - 76,5 тысячи рублей, сельское хозяйство догоняет этот уровень», - привел суммы губернатор. Показатель безработицы в регионе рекордно низкий - 1,5%.

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП Пензенской области составляет 36,6% - это 1-е место в ПФО, 6-е место в России.

«За 5 лет сделано немало, но предстоит еще много работы по наращиванию производства, повышению устойчивости нашей экономики и улучшению жизни в регионе», - подытожил Олег Мельниченко.

