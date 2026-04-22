Главу Каменского района оштрафовали на 100 тысяч за оскорбления

Главу Каменского района Александра Помогайбо оштрафовали за оскорбление местной жительницы и ее детей.

18 июля прошлого года чиновник, находясь около дома женщины, выразил недовольство ненадлежащим содержанием земельного участка и построек, унизив своими словами честь и достоинство хозяйки.

27 августа глава района по аналогичному поводу оскорбил ее несовершеннолетних детей.

В прокуратуре, куда обратилась горожанка, посчитали, что его слова противоречили общепринятым нормам морали и нравственности.

В отношении чиновника возбудили два административных дела по части 4 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное лицом, замещающим муниципальную должность). Каменский городской суд оштрафовал его на 50 000 рублей по каждому.

«Суд второй инстанции по результатам рассмотрения жалоб чиновника указал, что слова и выражения, высказанные главой, содержат унизительную оценку личностей потерпевших, которая не выражена в неприличной форме, исключив подобные формулировки из постановлений, в остальной части судебные решения оставлены без изменения и вступили в законную силу», - отметили в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 27 августа на Александра Помогайбо было совершено нападение: 41-летний горожанин не менее 3 раз ударил чиновника металлической монтировкой по голове и телу. За это его приговорили к 2 годам колонии-поселения, также с него в пользу пострадавшего взыскали 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В 2024 году Помогайбо уже судили за унижение человека. В телефонном разговоре он высказал в адрес своего подчиненного «слова оскорбительного характера, выраженные в неприличной, противоречащей общественным нормам морали и нравственности форме, унизив его честь и достоинство». Сотрудник не стерпел и обратился в прокуратуру. Чиновника оштрафовали на 50 000 рублей.