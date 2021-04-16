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Криминал

Областной суд оставил Сергея Козина под стражей

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Главе администрации Пензенского района Сергею Козину не удалось добиться изменения избранной ему меры пресечения.

Решение Первомайского районного суда Пензы, в соответствии с которым чиновник, подозреваемый в получении взятки, был заключен под стражу, обжаловал его адвокат. Рассматривала апелляцию судебная коллегия по уголовным делам областного суда.

«Постановление судьи Первомайского суда г. Пензы об избрании в отношении Козина С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения», - сообщили в пресс-службе облсуда.

24 марта Сергей Козин и руководитель Алферьевского сельсовета Александр Есенков были задержаны с поличным при передаче денег. По данным следствия, Козин через Есенкова получил от генерального директора одной из организаций 200 тысяч рублей за перераспределение границ земельного участка на территории Пензенского района.

По решению суда Сергей Козин заключен под стражу, Александр Есенков отправлен под домашний арест.

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Гость||

И это правильно!!!

Гость||

Когда коллеги придут к нему,Шемышейка,Городище,Мокшан

Имя: Гость
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