Политика

Биография врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко

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Мельниченко Олег Владимирович родился 21 мая 1973 года в Пензе, окончил среднюю школу № 53, затем Пензенский государственный педагогический институт имени В. Г. Белинского.

В период с 1997 года по 2001 год работал на кафедре истории древнего мира, средних веков и археологии ПГПИ имени В. Г. Белинского, пройдя путь от стажера-преподавателя до старшего преподавателя. В 2001 - 2004 годах Мельниченко занимал пост заместителя главы администрации Железнодорожного района города Пензы.

В 2004 году был назначен на должность специалиста-эксперта департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. С 2006-го по 2007-й исполнял обязанности начальника отдела по связям с общественностью правительства Пензенской области.

С января по апрель 2007 года являлся советником департамента по кадровым вопросам и организационному обеспечению аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. С апреля 2007-го по январь 2008-го - министр образования Пензенской области.

С января по июнь 2008 года Олег Мельниченко занимал должность вице-губернатора Пензенской области. С июня 2008-го по март 2009-го - заместителя председателя правительства Пензенской области. С марта по апрель 2009-го - заместителя председателя правительства - начальника департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

23 апреля 2009 года был назначен помощником полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе. С октября 2009 года стал действительным государственным советником Российской Федерации 3 класса. С сентября 2013 года по сентябрь 2017-го являлся заместителем полпреда Президента РФ в ПФО. С марта 2014 года стал действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса.

10 сентября 2017 года Олег Мельниченко был избран депутатом Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. Также с сентября 2017 года является членом Совета Федерации ФС РФ, председателем Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области.

26 марта Президент РФ Владимир Путин провел видеоконференцию с Олегом Мельниченко, во время которой подписал указ о назначении его врио губернатора Пензенской области. Он будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора. Выборы состоятся 19 сентября.

Мельниченко женат, воспитывает дочь.

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Гость||

....И тишина...

Гость||

Значит опять замполит. Хм.

Гость||

Ну хоть наш, уже лучше.

Гость||

Олег Мельниченко подчеркнул, что выборы в Беларуси проходили на очень высоком организационном уровне. Он также отметил профессионализм участковых избирательных комиссий. "Наш общий вывод - выборы проходили без явных нарушений. Те, что фиксировались, были мелкими и не могли повлиять на волеизъявление граждан Беларуси", - подытожил он.-0-

Гость||

Мельниченко женат, воспитывает дочь

Зять не нужен, поддерживающий курс Единой России?

Гость||

Стоит ли проводить выборы. чтобы не разочаровываться. Назначили, сняли - нет вопросов.

Гость||

и я о том же - на выборах проголосуйте правильно, чтобы толк был

Гость||

1991 года по 1992 год - курсант Ленинградского высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР

Очередной Политрук толку нет одна пропаганда будет. Фото из окон, баян....

Гость||

Если сменит областной флаг, то я проголосую за.

Гость||

На выборах не проголосуешь, вот ведь беда!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.03.2021 20:27|

Если сменит областной флаг, то я проголосую за.

ты что под этим флагом сдох один присел второй а они думали он их защитит

Гость||

Гость писал(a):

а выборах не проголосуешь, вот ведь беда!
"Важно не как проголосуют, а как посчитают" (И.Сталин).

Гость||

Давайте вместе пожелаем, чтобы все было хорошо!

Гость||

Гость писал(a):

Давайте вместе пожелаем, чтобы все было хорошо!
Кому?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.03.2021 20:29|

Давайте вместе пожелаем, чтобы все было хорошо!

30 лет желаем , но пока только капиталы себе нашакаливают

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Имя: Гость
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