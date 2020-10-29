Избран новый председатель областного совета ветеранов

29.10.2020 | 15:05

В четверг, 29 октября, избран новый председатель пензенского областного совета ветеранов. Им стал Анатолий Цыкалов.

Эта должность оставалась свободной после смерти Сергея Цигвинцева, занимавшего ее с 2015 года. Он скончался 9 августа на 67-м году жизни.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, кандидатура Анатолия Цыкалова была согласована с членами совета. В связи с продлением режима повышенной готовности голосование проходило в заочном режиме. Из 62 членов общественной организации в нем приняли участие 56. Предложение избрать Анатолия Цыкалова председателем было принято единогласно.

Цыкалов Анатолий Иванович родился 2 апреля 1960 года. Окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Имеет 41 год безупречной службы и трудовой деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. В настоящее время является методистом учебно-методического отдела ПАИИ.