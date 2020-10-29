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Политика

Избран новый председатель областного совета ветеранов

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В четверг, 29 октября, избран новый председатель пензенского областного совета ветеранов. Им стал Анатолий Цыкалов.

Эта должность оставалась свободной после смерти Сергея Цигвинцева, занимавшего ее с 2015 года. Он скончался 9 августа на 67-м году жизни.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, кандидатура Анатолия Цыкалова была согласована с членами совета. В связи с продлением режима повышенной готовности голосование проходило в заочном режиме. Из 62 членов общественной организации в нем приняли участие 56. Предложение избрать Анатолия Цыкалова председателем было принято единогласно.

Цыкалов Анатолий Иванович родился 2 апреля 1960 года. Окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Имеет 41 год безупречной службы и трудовой деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. В настоящее время является методистом учебно-методического отдела ПАИИ.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Ну что будет ещё одна попытка в угоду попам снести стелу Героев у Советской площади и закапывание фонтана в Пионерском сквере.

Гость||

Всю службу просидел в тепленьком кабинете в местном артинституте. Про армию знает из телевизора и книжек(если читал). Ну о чем он может рассказать молодым людям? Соврать? И как он может смотреть в глаза настоящим военным? Просто позорище.

Имя: Гость
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