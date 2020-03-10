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Политика | Иван Белозерцев показал подписчикам, как пьет чай с вареньем

10.03.2020|08:43
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в соцсетях фотографией, сделанной во время домашнего чаепития.

«Выходные подошли к завершению. Вечером чай с домашним вареньем из собранных супругой ягод это (класс. - Прим. ред.)», - написал глава региона, сопроводив публикацию хештегами #семья, #Пенза, #варенье, #сделанослюбовью, #выходныезакончились и #чайдома.

В комментариях Белозерцев уточнил, что варенье сварено из сливы.

На фотографии губернатор сидит за столом, держа в руках чашку с чаем и ложку. Перед ним - варенье, баночка меда, шоколадные конфеты и яблоки. Рядом стоит букет цветов, в углу комнаты - домашний иконостас.

Пользователи Instagram отозвались на публикацию положительно: подписчики пожелали Белозерцеву приятного чаепития, успешной недели и семейных благ.

Во «ВКонтакте» один из комментаторов пожаловался на проблему с дорогой, а еще один пошутил: «Видимо, курса валют еще не видел..)))».

В последнее время Иван Белозерцев часто делится в соцсетях личными фотографиями и видеозаписями. 26 января он показал, как провел выходные на даче, 7 декабря 2019 года - как чистил снег перед домом, а 21-го - как с внуком пил чай в торговом центре.

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Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|10.03.2020 08:46|

началось

Гость|10.03.2020 08:47|

Пошла жара

Гость|10.03.2020 08:48|

Господи, да за что ж нам такое...

Гость|10.03.2020 08:50|

На фотографии губернатор сидит за столом, держа в руках чашку с чаем и ложку. Перед ним - варенье, баночка меда, шоколадные конфеты и яблоки. Рядом стоит букет цветов, в углу комнаты - домашний иконостас.

Боже,какой бред.зачем нам это знать?

Гость|10.03.2020 08:57|

Интересно, а мебель у него дома из бордюров?

Гость|10.03.2020 08:58|

penzainform.ru писал(a):

в углу комнаты - домашний иконостас.
так вот почему все ресурсы области идут на постройку торгового центра ЗАО РПЦ.

Бывший коммунист стал верить в восточно-иудейский вымысел!

Гость|10.03.2020 08:58|

А что Я ем,Я ем севрюжку - простую русскую еду.

Её ловлю в своём пруду...

Гость|10.03.2020 09:00|

Тема сперта из фильма "День выборов"!

Гость|10.03.2020 09:00|

А мы пьём чай с пальмовыми пряниками и пальмовыми конфетами из магнита! У кого стол вкуснее???

Гость|10.03.2020 09:03|

Чтоб всем так чай пить

Гость|10.03.2020 09:03|

На танке уедет.Или на белом речном трамвайчике.

Гость|10.03.2020 09:04|

Пиар, сравнимый с пиаром Валерии.

Гость|10.03.2020 09:05|

Мне уже звонили соцопрос из Москвы. Я случайно выбранный человек. Спрашивали, будут ли люди голосовать за белозерцева. И другие фамилии. Я сказал, что испорчу бюллетень

Гость|10.03.2020 09:06|

Раиса Н . почему за кадром?

Гость|10.03.2020 09:06|

Это уже не смешно.

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Имя: Гость
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