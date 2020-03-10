10.03.2020 | 08:43

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в соцсетях фотографией, сделанной во время домашнего чаепития.

«Выходные подошли к завершению. Вечером чай с домашним вареньем из собранных супругой ягод это (класс. - Прим. ред.)», - написал глава региона, сопроводив публикацию хештегами #семья, #Пенза, #варенье, #сделанослюбовью, #выходныезакончились и #чайдома.

В комментариях Белозерцев уточнил, что варенье сварено из сливы.

На фотографии губернатор сидит за столом, держа в руках чашку с чаем и ложку. Перед ним - варенье, баночка меда, шоколадные конфеты и яблоки. Рядом стоит букет цветов, в углу комнаты - домашний иконостас.

Пользователи Instagram отозвались на публикацию положительно: подписчики пожелали Белозерцеву приятного чаепития, успешной недели и семейных благ.

Во «ВКонтакте» один из комментаторов пожаловался на проблему с дорогой, а еще один пошутил: «Видимо, курса валют еще не видел..)))».

В последнее время Иван Белозерцев часто делится в соцсетях личными фотографиями и видеозаписями. 26 января он показал, как провел выходные на даче, 7 декабря 2019 года - как чистил снег перед домом, а 21-го - как с внуком пил чай в торговом центре.

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