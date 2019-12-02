02.12.2019 | 09:39

У правительства Пензенской области появились официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

В пресс-службе кабмина сообщили, что страницы созданы «с привлечением экспертов Института развития интернета».

Ожидается, что они станут для жителей региона источником новостей и информации об официальной позиции правительства, а также площадкой для общения граждан с представителями власти.

«Я сам уже довольно давно осваиваю пространство социальных сетей, вижу положительный эффект - удается конструктивно общаться с нашими жителями напрямую, оперативно решать проблемы. Свои страницы имеют сегодня в социальных сетях и наши министерства и ведомства, а также их официальные представители. Теперь такие страницы будут и у правительства. Я считаю это важным этапом на пути достижения максимальной открытости и доступности власти», - прокомментировал губернатор Иван Белозерцев.

У главы региона активно обновляются страницы в Twitter и Instagram. Записи касаются не только рабочих вопросов, но и личных. Так, в День матери Белозерцев выложил фотографию с мамой, а после просмотра фильма «Сто шагов» поделился своими впечатлениями.