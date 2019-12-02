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Политика | Пензенское правительство завело страницы в «ОК» и «ВКонтакте»

02.12.2019|09:39
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У правительства Пензенской области появились официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

В пресс-службе кабмина сообщили, что страницы созданы «с привлечением экспертов Института развития интернета».

Ожидается, что они станут для жителей региона источником новостей и информации об официальной позиции правительства, а также площадкой для общения граждан с представителями власти.

«Я сам уже довольно давно осваиваю пространство социальных сетей, вижу положительный эффект - удается конструктивно общаться с нашими жителями напрямую, оперативно решать проблемы. Свои страницы имеют сегодня в социальных сетях и наши министерства и ведомства, а также их официальные представители. Теперь такие страницы будут и у правительства. Я считаю это важным этапом на пути достижения максимальной открытости и доступности власти», - прокомментировал губернатор Иван Белозерцев.

У главы региона активно обновляются страницы в Twitter и Instagram. Записи касаются не только рабочих вопросов, но и личных. Так, в День матери Белозерцев выложил фотографию с мамой, а после просмотра фильма «Сто шагов» поделился своими впечатлениями.

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Гость|02.12.2019 09:54|

Сказочная страна

Гость|02.12.2019 10:37|

Ну,с подключением интернета!

Имя: Гость
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