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Общество | Иван Белозерцев поделился с подписчиками фото с матерью

24.11.2019|10:42
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В воскресенье, 24 ноября, губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Instagram поздравил пензячек с Днем матери.

К посту глава региона прикрепил снимок, на котором запечатлен вместе со своей мамой. Как он пояснил в комментариях, ее не стало несколько лет назад.

«Мама… Тебя так не хватает… Вы не перестаете быть ребенком, пока рядом с вами мама. Любящие, терпеливые, нежные, заботливые, всепрощающие. Мы все в неоплатном долгу перед вами, дорогие мамы!» - написал глава региона.

К поздравлениям губернатора присоединились комментаторы. «Самые верные слова!» - отметил один из них.

Источник — фото ivan_belozercev_penza, instagram.com
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Гость|24.11.2019 10:49|

Ну наконец то! А то мы думаем всем селом, куда наш любимый губернатор пропал.

Гость|24.11.2019 10:52|

Селфи на фоне городских прорывов будет?

Гость|24.11.2019 11:01|

Гость писал(a):

Ну наконец то! А то мы думаем всем селом, куда наш любимый губернатор пропал.
Инстаграмм - позорный недемократический канал, недоступный с обычного компа.

Гость|24.11.2019 11:25|

Гость писал(a):

недоступный с обычного компа.
для идиота многое не доступно в этой жизни. Жалко тебя

Имя: Гость
Комментарий:

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