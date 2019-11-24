В воскресенье, 24 ноября, губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Instagram поздравил пензячек с Днем матери.
К посту глава региона прикрепил снимок, на котором запечатлен вместе со своей мамой. Как он пояснил в комментариях, ее не стало несколько лет назад.
«Мама… Тебя так не хватает… Вы не перестаете быть ребенком, пока рядом с вами мама. Любящие, терпеливые, нежные, заботливые, всепрощающие. Мы все в неоплатном долгу перед вами, дорогие мамы!» - написал глава региона.
К поздравлениям губернатора присоединились комментаторы. «Самые верные слова!» - отметил один из них.
Ну наконец то! А то мы думаем всем селом, куда наш любимый губернатор пропал.