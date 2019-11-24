24.11.2019 | 10:42

В воскресенье, 24 ноября, губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Instagram поздравил пензячек с Днем матери.

К посту глава региона прикрепил снимок, на котором запечатлен вместе со своей мамой. Как он пояснил в комментариях, ее не стало несколько лет назад.

«Мама… Тебя так не хватает… Вы не перестаете быть ребенком, пока рядом с вами мама. Любящие, терпеливые, нежные, заботливые, всепрощающие. Мы все в неоплатном долгу перед вами, дорогие мамы!» - написал глава региона.

К поздравлениям губернатора присоединились комментаторы. «Самые верные слова!» - отметил один из них.