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Политика | Юрий Ильин официально представлен в новой должности

18.11.2019|15:21
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В понедельник, 18 ноября, в Пензе состоялось официальное представление Юрия Ильина, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации Пензы, а ныне ставшего главным управляющим директором ООО «Горводоканал».

Юрий Ильин встретился с губернатором Иваном Белозерцевым и генеральным директором компании «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым. Они подняли тему строительства насосной станции третьего подъема на территории микрорайона Арбеково.

«Участники встречи обсудили ряд деталей, касающихся сдачи этого коммунального объекта в эксплуатацию, и договорились и в дальнейшем взаимодействовать в рабочем порядке», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Юрий Ильин с сентября 2014 года являлся заместителем мэра Пензы по городскому хозяйству. 15 ноября 2019-го он проработал в администрации последний день, после чего перешел в «Горводоканал». Он сменил на этом посту Сергея Ивенкова, руководившего пензенским водоканалом с августа 2018 года и покинувшего компанию в связи с переходом на новую работу.

«В ключевые задачи нового руководителя будет входить повышение эффективности водоснабжающего предприятия, реализация инвестиционной программы, повышение надежности и безаварийности объектов и сетей водоканала, а также улучшение качества услуг водоснабжения для жителей Пензы. Особое внимание будет уделено решению проблемы с задолженностью строительных организаций. Результатом станет завершение строительства и своевременный запуск насосных станций в микрорайоне «Дальнее Арбеково» и недопущение задержки ввода нового жилья», - прокомментировали назначение нового руководителя в пресс-службе ООО «Горводоканал».

Источник — фото www.pnzreg.ru
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Гость|18.11.2019 15:37|

Лишь бы попиариться

Гость|18.11.2019 15:42|

хлебная долностишка. один из делекторов канала, помница, выписывал себе многосоттысяшные премиальные, при том развале и некачестве пензенской водички.

Гость|18.11.2019 15:48|

Ну хоть борова-мясника нагнали, не знай как лучше, а хуже не будет.

Гость|18.11.2019 15:56|

По глазам видно, с неохотой идёт на новое поприще, а что делать, ковать надо денежку, танцуй пока молодой.

Гость|18.11.2019 16:02|

Танцор то из Юрика,как из Промакашки , балерина. Не справится и оттуда попросят, и наверное уже рядовым мастером в УК.

Гость|18.11.2019 16:25|

Удачно,Юрий Олегович,успехов Вам на новом поприще!

Гость|18.11.2019 16:32|

Зарплату людям подними, слесаря получают 17-18 тысяч, прекрати увольнения и начни набирать людей что бы не один человек не работал за двоих -троих.

Гость|18.11.2019 16:33|

а я то думая, отчего вчера/сегодня пол-города без воды было...

Гость|18.11.2019 16:34|

как все надоело слушать и читать БЕРИЙ ТЫ ГДЕ

Гость|18.11.2019 16:37|

Гость писал(a):

как все надоело слушать и читать БЕРИЙ ТЫ ГДЕ
не читай, прально Берия

Гость|18.11.2019 16:39|

Гость писал(a):

Зарплату людям подними, слесаря получают 17-18 тысяч
Их там наручниками приковали? Раз работают за 18, значит устраивает, значит компетенций столько. Толковые слесаря зарабатывают хорошо.

Гость|18.11.2019 16:40|

Нам эта новость зачем ? Он нам вообще зачем ? Вы думаете он интересен или нужен комуто ? Вообще по барабану ...

Гость|18.11.2019 16:42|

Гость писал(a):

Толковые слесаря зарабатывают хорошо.
где?????????????

Гость|18.11.2019 16:44|

где?????????????

В пизде

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