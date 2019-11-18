18.11.2019 | 15:21

В понедельник, 18 ноября, в Пензе состоялось официальное представление Юрия Ильина, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации Пензы, а ныне ставшего главным управляющим директором ООО «Горводоканал».

Юрий Ильин встретился с губернатором Иваном Белозерцевым и генеральным директором компании «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым. Они подняли тему строительства насосной станции третьего подъема на территории микрорайона Арбеково.

«Участники встречи обсудили ряд деталей, касающихся сдачи этого коммунального объекта в эксплуатацию, и договорились и в дальнейшем взаимодействовать в рабочем порядке», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Юрий Ильин с сентября 2014 года являлся заместителем мэра Пензы по городскому хозяйству. 15 ноября 2019-го он проработал в администрации последний день, после чего перешел в «Горводоканал». Он сменил на этом посту Сергея Ивенкова, руководившего пензенским водоканалом с августа 2018 года и покинувшего компанию в связи с переходом на новую работу.

«В ключевые задачи нового руководителя будет входить повышение эффективности водоснабжающего предприятия, реализация инвестиционной программы, повышение надежности и безаварийности объектов и сетей водоканала, а также улучшение качества услуг водоснабжения для жителей Пензы. Особое внимание будет уделено решению проблемы с задолженностью строительных организаций. Результатом станет завершение строительства и своевременный запуск насосных станций в микрорайоне «Дальнее Арбеково» и недопущение задержки ввода нового жилья», - прокомментировали назначение нового руководителя в пресс-службе ООО «Горводоканал».