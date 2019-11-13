Юрий Ильин уходит с поста замглавы администрации Пензы

13.11.2019 | 13:46

В среду, 13 ноября, в одном из Telegram-каналов прошла информация о том, что Юрий Ильин покинул пост замглавы администрации Пензы и получил назначение на должность руководителя одной из ресурсоснабжающих организаций.

Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Юрий Ильин оставляет должность заместителя главы администрации города Пензы в связи с переходом на другую работу. Последний рабочий день Юрия Олеговича - пятница, 15 ноября 2019 года. Исполнение обязанностей заместителя главы администрации города по городскому хозяйству временно будет возложено на Агамагомедова Магомеда Курбановича», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в мэрии.

По неподтвержденным данным, Юрий Олегович войдет в состав руководства ООО «Горводоканал».

Юрий Ильин родился 10 ноября 1984 года в Пензе. В 2007 году окончил с отличием ПГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в администрации Заречного, пройдя за четыре года путь от ведущего специалиста отдела городского хозяйства до начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи.

В июле 2011 года Юрий Олегович был назначен врио начальника Управления ЖКХ Пензенской области. В сентябре 2013 года утвержден в этой должности.

С сентября 2014 года являлся заместителем главы администрации г. Пензы по городскому хозяйству.