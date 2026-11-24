В пензенском микрорайоне Арбеково сняли на видео лося. Животное плавало в пруду около больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

Соответствующие кадры опубликовали в Сети утром во вторник, 24 ноября.

Сохатый в спокойном темпе приближался к берегу. Вероятно, у его заплыва было мало свидетелей-людей.

В июне этого года двое лосей показали пример дисциплины на трассе Тамбов - Пенза около остановки «Общество «Мичуринец».

Животные перешли дорогу едва ли не по всем правилам - в паре шагов от зебры. Достигнув другой стороны, сохатые ускорились и исчезли в лесу.