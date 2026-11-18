Суд взыскал с пензенского онкодиспансера 110 000 рублей в пользу пациента, не получившего жизненно необходимое лекарство.

Мужчина, инвалид I группы, состоит на учете в медучреждении с диагностированным злокачественным новообразованием селезеночного изгиба. Ему назначен препарат «Регорафениб».

В аптеке онкодиспансера лекарства не было, рецепт пациенту тоже не выписали. В медучреждении составили служебную записку на закупку.

Тем временем горожанин вынужден был покупать необходимый ему препарат за свой счет. Расходы подтвердил чек на 100 000 рублей.

Суд постановил взыскать с областного онкологического клинического диспансера всю сумму затрат и компенсацию морального вреда - 10 000 рублей.