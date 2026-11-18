Житель Спасска через суд добился восстановления стажа, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.

Прежде мужчина трудился в Беднодемьяновском районе: бетонщиком в передвижной механизированной колонне, строительным рабочим в совхозе-техникуме и на предприятии «Сельхозхимия». В 2005 году район переименовали в Спасский, организации ликвидировали, техникум стал колледжем.

В областном отделении СФР мужчине не засчитали время работы в них, сославшись на отсутствие подтверждающих документов. Записи в трудовой книжке вызвали сомнения у специалистов, а в архивах нужных справок о зарплате не нашлось.

Горожанин отправился искать правды в суде. Там применили еще один способ проверки заявления - опрос свидетелей. Их показания подтвердили, что заявитель действительно работал в указанных местах, но кадровики небрежно выполняли обязанности.

Суд постановил, что недобросовестное ведение делопроизводства не может быть основанием для отказа во включении спорных периодов работы в пенсионный стаж. Исковые требования жителя Спасска удовлетворены, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.