Жители микрорайона Западная Поляна в Пензе обратили внимание, что улицу Ленинградскую стало подтапливать после того, как коммунальщики позаботились о безопасности пешеходов.

Несколько месяцев назад на зебре, расположенной напротив дома № 7, сделали искусственную неровность. Теперь после осадков на проезжей части у остановки образуется лужа. Водители невольно могут окатить водой ожидающих транспорт людей.

В городском управлении ЖКХ согласились, что проблема требует «отдельного рассмотрения».

«Профильные специалисты проведут обследование участка, оценят возможность организации водоотвода и проработают возможные варианты устранения подтопления», - сообщил представитель управления на странице ЦУР во «ВКонтакте».

Сроки работ не уточняются.