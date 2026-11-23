В Бековском районе 48-летнюю местную жительницу лишили свободы за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери.

Женщина ограничена в родительских правах, по решению суда она обязана содержать ребенка, но попыток устроиться на работу не предпринимает, к тому же злоупотребляет спиртным.

Нерадивую мать неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности, но на путь исправления сельчанка так и не встала.

Общая задолженность перед дочерью превысила 1 950 000 рублей.

В конце концов суд назначил женщине наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Пензенской области.