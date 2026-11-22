Глава СКР Александр Бастрыкин ждет доклада о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в поселке Лунино. Об этом сообщили в ведомственном информационном центре.

Постройка на улице Социальной возведена в 1964 году. Кровля здесь давно деформирована и протекает, из-за чего по стенам пошли трещины, а жильцам приходится терпеть сырость и плесень.

Проведение капитального ремонта крыши запланировано на 2040-2044 годы. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, люди сообщили о проблемах в соцсетях.

Региональное следственное управление начало процессуальную проверку.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Андрею Михайловичу Фишману доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении, а также принимаемых мерах к защите прав жильцов многоквартирного дома», - отметили в ИЦ СКР.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.