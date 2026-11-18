Новогодние гирлянды, резко пахнущие «химией», не стоит вешать в комнате. Об этом предупреждают специалисты Роскачества.

Неприятный аромат свидетельствует о низком качестве поливинилхлорида, используемого для изоляции проводов. При нагревании токсичные вещества загрязняют воздух.

Однако сразу выносить такой декор на улицу тоже нежелательно. Сначала нужно посмотреть на степень защиты на упаковке.

Гирлянда с индексом IP20, например, подходит только для дома. Снег и дождь попадут внутрь корпуса контроллера, вилки или патронов лампочек. Вода замкнет контакты, из-за чего изделие моментально сгорит или выбьет пробки во всем доме.

Кроме того, при намокании проводов ток пойдет вовне - это чревато сильными электротравмами. К тому же изоляция комнатных гирлянд не рассчитана на перепады температур и легко плавится, из-за чего повышается риск пожара.

Для улицы лучше выбирать гирлянду с маркировками IP44 (допустимо размещать только под навесом или козырьком), IP65 (может висеть на открытом воздухе круглый год) и IP67 (без проблем переносит морозы и любые осадки благодаря каучуковой изоляции).