В Пензе телекоммуникационную компанию, предоставляющую услуги связи, цифровые услуги и сервисы, оштрафовали за ненадлежащее содержание смотровых колодцев на улице Карпинского.

Сначала соответствующие постановления вынесла административная комиссия Ленинского района, затем их признал законными Ленинский районный суд. Областной оставил его решения без изменения.

Телекоммуникационную компанию наказали за отсутствие крышки люка на колодце связи у дома № 105 на улице Карпинского и нарушение сроков ее замены, а также за непроведение ремонта неисправного колодца у дома № 167 - создавалась угроза для безопасного движения пешеходов и транспорта.

«Доводы апелляционных жалоб, что организация не несет ответственности за спорные колодцы, поскольку они построены либо переустроены администрацией Пензы при реконструкции улично-дорожной сети, признаны несостоятельными», - сообщили в областном суде.

Арбитражный суд в 2015 году признал право собственности на сооружения за компанией, что обязывает ее содержать их. Организацию оштрафовали на 200 000 рублей.