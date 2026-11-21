На территории школы в селе Большой Вьяс Лунинского района с сентября нет освещения, пожаловался местный житель в Сети.

«Дети, занимающиеся на доп. занятиях, в кружках и секциях, ВЫНУЖДЕНЫ ходить или в полной темноте, или со своими фонариками», - написал мужчина на странице губернатора во «ВКонтакте».

Он добавил, что чиновники в курсе ситуации, однако проблема не решается.

На жалобу ответил представитель администрации Лунинского района. По его словам, причина темноты - сильная гроза, из-за которой вышли из строя фонари и одна опора освещения.

«Специалисты провели техническое обследование и подтвердили, что данное оборудование не подлежит восстановлению, требуется полная замена светильников», - рассказал представитель администрации.

Запрос поставщику оборудования уже отправлен, идет активная работа по закупке.

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс», - сообщил представитель районной администрации.