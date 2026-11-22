Готовиться к Новому году нужно заблаговременно, распределив задачи по этапам. Как сделать все наиболее рационально, рассказала RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

В первую очередь стоит закупать продукты с длительным сроком хранения: консервированный зеленый горошек и кукурузу, маринованные огурцы и грибы, оливки и маслины, майонез. Сюда же входят орехи, сухофрукты, крекеры и продукты в герметичной упаковке. Заранее можно купить и напитки.

Свежие продукты - мясо, птицу, рыбу, икру, овощи, зелень, фрукты, ягоды и молочные - нужно запасать ближе к застолью.

«Например, зелень, свежие ягоды, огурцы и помидоры лучше покупать за 1-2 дня до праздника. Колбасу, ветчину, сыр и другие продукты для нарезки можно закупить примерно за неделю до Нового года, если срок хранения конкретного товара позволяет», - пояснила Ольга Матвеева.

Скатерти, бумажные и декоративные салфетки, свечи и прочие предметы для декора лучше купить заблаговременно. Это же относится и к подаркам.

На то есть 2 причины. Во-первых, в декабре бывает сложно подыскать что-то нужное. Во-вторых, в конце года спрос на такие товары повышается, а значит, растут и цены, из-за чего усиливается риск переплатить.

«Не забудьте составить список получателей и определить бюджет на каждый подарок», - заключила специалист.