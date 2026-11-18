В Городищенском районе приставы с помощью ареста машины и телефона вынудили мужчину закрыть кредит, от уплаты которого он отказывался наотрез.

Заемщик задолжал 824 000 рублей. На столе у судебных приставов скопилось 9 исполнительных производств в его отношении.

На все уговоры должник отвечал категорично: «Платить не буду».

Приставы перешли от слов к делу: приехали домой к мужчине и арестовали его смартфон и автомобиль, на котором он ежедневно ездил по району.

«Уже через неделю суровая реальность без связи и личного транспорта заставила упрямца пересмотреть свои взгляды. Свобода передвижения и возможность позвонить оказались дороже принципов», - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

Мужчина выплатил 824 000 рублей основного долга и 104 000 рублей исполнительского сбора.