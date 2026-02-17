В поселке Башмаково чиновника оштрафовали за отписку

В поселке Башмаково чиновника оштрафовали за отписку
На замглавы администрации р. п. Башмаково наложили штраф за несоблюдение порядка рассмотрения обращений местных жителей.

В октябре 2025 года они направили чиновнику сообщение о необходимости ремонта автомобильной дороги на улице Чапаева.

«На указанное обращение орган местного самоуправления направил заявителям ответ, который был дан не по существу всех поставленных вопросов», - сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор Башмаковского района возбудил дело об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал чиновника на 5 000 рублей.

В марте 2025 года в том же районе муниципального служащего наказали рублем за то, что он не смог предметно ответить на вопросы касательно платы по договору найма жилого помещения для детей-сирот.

