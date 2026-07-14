В Пензе спасатели сняли ребенка с крыши пристройки к многоэтажке

Происшествия

В Пензе спасатели сняли ребенка с крыши пристройки к многоэтажке
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В Пензе спасатели пришли на помощь ребенку, оказавшемуся в опасности. Тревожный сигнал поступил в понедельник, 13 июля.

В 13:40 из службы 112 сообщили, что на улице Ульяновской на крыше пристройки к жилому дому находится 8-летний мальчик. Спуститься самостоятельно ребенок не мог.

Прибыв по адресу, спасатели подогнали спецавтомобиль вплотную к сооружению и спустили мальчика на крышу машины, а оттуда - на землю.

Медицинская помощь не потребовалась, уточнили в ППСЦ.

Ранее спасателям пришлось освобождать ребенка, оказавшегося заложником игрушки. Он засунул палец в отверстие и не сумел вытащить обратно - ни сам, ни с помощью родителей.

В марте сотрудники ППСЦ выручили 4-летнего ребенка, у которого палец застрял в пластиковом хомуте.

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