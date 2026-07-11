Пензячка «одолжила» ребенка-инвалида ради заправки без очереди

Из жизни

Пензячка «одолжила» ребенка-инвалида ради заправки без очереди
Печать
Max

В пензенских группах в соцсетях активно расходится видео с «лайфхаком» от автолюбительницы из областного центра. Женщина взяла у подруги ребенка-инвалида, чтобы не стоять в очереди на АЗС.

Кадры появились в субботу, 11 июля.

Для подтверждения легенды автолюбительница прихватила и соответствующую справку.

«В общем, нас отправили на резервную колонку. Она одна. В общем, начали тут заправлять. Это колонка специально для инвалидов и спецтехники. Остальные все стоят в очереди», - объясняет пензячка за кадром.

«Лайфхак» автолюбительницы вызвал у горожан поток негативных комментариев. «Прославилась на всю Россию», «Не поддерживаю», «Это ужасно… И жаль ребенка - используют в своих целях как вещь», - высказали мнение пользователи.

Ролик прокомментировали в региональном УМВД РФ.

«В настоящее время личность автолюбительницы устанавливается», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водитель ребенок бензин
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!