Пензячка «одолжила» ребенка-инвалида ради заправки без очереди

В пензенских группах в соцсетях активно расходится видео с «лайфхаком» от автолюбительницы из областного центра. Женщина взяла у подруги ребенка-инвалида, чтобы не стоять в очереди на АЗС.

Кадры появились в субботу, 11 июля.

Для подтверждения легенды автолюбительница прихватила и соответствующую справку.

«В общем, нас отправили на резервную колонку. Она одна. В общем, начали тут заправлять. Это колонка специально для инвалидов и спецтехники. Остальные все стоят в очереди», - объясняет пензячка за кадром.

«Лайфхак» автолюбительницы вызвал у горожан поток негативных комментариев. «Прославилась на всю Россию», «Не поддерживаю», «Это ужасно… И жаль ребенка - используют в своих целях как вещь», - высказали мнение пользователи.

Ролик прокомментировали в региональном УМВД РФ.

«В настоящее время личность автолюбительницы устанавливается», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ».