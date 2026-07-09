В Неверкинском районе мать тратила пособие не на сына, а на себя

Из жизни

В Неверкинском районе мать тратила пособие не на сына, а на себя
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Житель Неверкинского района добился взыскания с бывшей жены денег, которые она должна была тратить на содержание их общего сына, а не на себя.

17-летний юноша живет с отцом, который воспитывает его и обеспечивает: покупает одежду, обувь, продукты, учебные принадлежности и все остальное.

Мать оформила пособие на ребенка, но расходовала деньги по своему усмотрению. С апреля 2022 года она получила более 629 000 рублей, но ни копейки не дала сыну.

Рассмотрев обращение мужчины, прокурор обратился в суд с иском в целях защиты имущественных прав несовершеннолетнего.

В процессе разбирательства женщина добровольно выплатила 150 000 рублей. Далее она по мировому соглашению будет в течение 2 лет ежемесячно переводить сыну по 20 618 рублей, пока не вернет всю оставшуюся сумму, уточнили в областной прокуратуре.

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